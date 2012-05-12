Милиционер застрелил ротвейлера

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 10 мая в Житомире в дежурную часть УГСО поступило сообщение по линии «102» о том, что на мужчину набросилась собака породы ротвейлер.

Прибыв по указанному адресу, работники ГСО увидели, что на место события уже приехала карета скорой помощи и работники областного УМЧС, которые при помощью струи воды из брандспойта пытаются отогнать собаку от потерпевшего. После того, как животного струей воды оттеснили, мужчина пытался стать на ноги, однако пес становился все более агрессивным и вновь нападал.

«Работник милиции, оценив ситуацию, принял решение об использовании табельного огнестрельного оружия для обезвреживания животного, потому что иначе угомонить его не удавалось. После первого же выстрела собака была обезврежена.

Потерпевший с кусаными и рваными ранами правого плеча, предплечья и кисти, травматическим шоком был госпитализирован. Выясняются все обстоятельства события», - отметили в МВД.