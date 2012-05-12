Наказание священников за секс и пьянку отменяется

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучачской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, согласно указу Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета Збаражское благочинство, в том числе и упомянутые четверо священников вместе с вверенными им приходами, были еще раньше выведены из состава Тернопольско-Кременецкой епархии и переведены в штат Тернопольско-Бучачской епархии.

«Любые действия архиереев других епархий относительно данных священников являются неправомерными согласно церковным канонам. В связи с этим решение собрания духовенства, на котором под председательством архиепископа Тернопольского и Кременецкого Иова священников Святослава Швеца, Олега Кухарука, Андрея Гумена и Петра Кота лишили сана и запретили священнослужения, не имеет никакой силы», – говорится в сообщении пресс-службы.

В данное время эти священники находятся в штате Тернопольско-Бучачской епархии и продолжают вести службы.

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Как сообщал УНИАН, в начале мая пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ КП распространила информацию о проведении общего собрания духовенства, во время которого четырех священников Тернопольской епархии лишили сана за прелюбодеяние, пьянство и поведение, несовместимое с саном священнослужителя.

Также участники заседания приняли обращение к священному синоду и патриарху Филарету, в котором осудили «деструктивные действия и лжесвидетельства священника Анатолия Зинкевича» и выразили полную поддержку управляющему епархией архиепископу Иову. Настоятеля тернопольского Свято-Троицкого духовного центра отца А.Зинкевича и подчиненных ему священников вывели из состава Тернопольской епархии.

Сам А.Зинкевич считает такие действия реакцией промосковских сил на его поддержку чернобыльцев, отстаивание Почаевской лавры в движении «Украинские святыни – украинскому народу», а также то, что он как духовник украинского казачества в Одессе с казаками препятствовал открытию памятника российской императрице Екатерине ІІ.

Он также не исключает, что кому-то могла не понравиться влиятельность Свято-Троицкого духовного центра. При этом А.Зинкевич заверил, что не намерен занимать место архиепископа Иова.