Азаров советует никуда не уезжать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Уже более 40 лет я каждый год отдыхаю в Крыму, когда есть возможность, и Крым мне очень нравится. Там удивительное сочетание морского воздуха, горного воздуха и лесного, чудесное море. Мне кажется, что лучше нашего Крыма нет нигде», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что недавно был в Катаре. «Столица этого государства Доха находится на берегу моря. Я понимаю так, что она имеет аналогичные условия, как Абу-Даби, и другие страны, где есть аналогичные курорты. Может быть, кому-то там нравится, но для меня очень высокая температура, высокая влажность и очень теплая вода в море (больше 30 градусов) не комфортны», - сказал он.

«Поэтому я всех агитирую отдыхать на наших украинских курортах: Крым, Закарпатье, да и наша полоса в районе Киева для отдыха очень благоприятна", - подчеркнул Н.Азаров.