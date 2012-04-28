Автобус с украинцами разбился под Псковом (фото)

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров, по информации Генерального Консульства Украины в Санкт-Петербурге, сегодня в 08.50 на 441-ом километре трассы Псков-Гдов возле населенного пункта Сельцо произошло ДТП с участием микроавтобуса, который следовал из города Хуст Закарпатской области в город Великий Новгород.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали 8 граждан Украины. Пострадавшие были доставлены в Псковскую областную больницу, 2 человека были госпитализированы, остальные проходят медосмотр.

Дело находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы.