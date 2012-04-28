Автобус с украинцами разбился под Псковом (фото)
14:09, 28 апреля 2012Разное
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8 украинцев пострадали в дорожно-транспортном происшествии возле российского города Псков.
|Водитель не справился с управлением. Фото - пресс-службы УМВД России по Псковской области
По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали 8 граждан Украины. Пострадавшие были доставлены в Псковскую областную больницу, 2 человека были госпитализированы, остальные проходят медосмотр.
Дело находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы.
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