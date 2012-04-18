Прокуратура ищет у Завадского мобильный телефон

Прокуратурой Киева проводится проверка обнародованных в СМИ сведений о незаконном использовании задержанным аккордеонистом Игорем Завадским в Киевском СИЗО средств мобильной связи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

На минувшей неделе на одном из центральных телеканалов в сюжете выпуска новостей журналист общался с И.Завадским по мобильному телефону в то время, как тот находится в СИЗО. Впоследствии в этом же сюжете сообщалось об эксклюзивном интервью с И.Завадским на будущей неделе.

В ходе проверки выясняется, каким образом мобильный телефон попал к И.Завадскому и кто из служебных лиц СИЗО допустил нарушение режима содержания задержанных. Пользование мобильным телефоном в следственном изоляторе запрещено.