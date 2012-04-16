Гаишники с начала года изъяли у водителей полтысячи фальшивых «ксив»

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, в столице достаточно много водителей, которые в случае нарушения Правил дорожного движения предъявляют инспекторам разного рода пропуска, удостоверения, визитные карточки представителей разных органов исполнительной власти, а также ездят с разными наклейками на лобовом стекле, надеясь на беспрепятственное передвижение по городским улицами. Владельцы настоящих «документов» рассчитывают на благосклонное отношение сотрудников ГАИ и возможность избежать наказания.

«Но на сегодняшний день действующим законодательством не предусмотрены никакие документы, которые давали бы право водителю избежать наказания за нарушение Правил дорожного движения», - рассказал начальник Управления ГАИ Киева Анатолий Куринный.

«Поэтому инспекторы столичной ГАИ изымают такие «удостоверения» и «пропуски» и будут изымать и в дальнейшем (только с начала текущего года их изъято почти 500), а владельцев будут привлекать к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения на общих основаниях», - отмечается в сообщении ГАИ.