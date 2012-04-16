Гаишники с начала года изъяли у водителей полтысячи фальшивых «ксив»
13:14, 16 апреля 2012Разное
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В Киеве с начала года изъято почти 500 «спецдокументов», владельцы которых надеялись на благосклонное отношение сотрудников ГАИ.
|Владельцев «спецдокументов» будут привлекать к административной ответственности
«Но на сегодняшний день действующим законодательством не предусмотрены никакие документы, которые давали бы право водителю избежать наказания за нарушение Правил дорожного движения», - рассказал начальник Управления ГАИ Киева Анатолий Куринный.
«Поэтому инспекторы столичной ГАИ изымают такие «удостоверения» и «пропуски» и будут изымать и в дальнейшем (только с начала текущего года их изъято почти 500), а владельцев будут привлекать к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения на общих основаниях», - отмечается в сообщении ГАИ.
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