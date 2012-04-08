Луценко госпитализировали безвременно?

В отличие от своей соратницы по политическим убеждениям и бывшей руководительницы Кабмина Юлии Тимошенко, экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко утром в пятницу без дополнительных просьб и убеждений в необходимости лечения за пределами «колючей проволоки» был госпитализирован из СИЗО в Киевскую больницу скорой помощи в связи с ухудшением состояния здоровья.

Его поместили в ту же палату, в которой он очутился на излете весны прошлого года, когда его здоровье резко дало сбой после объявленной в знак протеста голодовки.

Правда, в отличие от событий без малого годовой давности бывшая больничная койка встретила Луценко в несколько модернизированном в сторону повышения комфорта виде, в частности, по словам жены экс-министра Ирины Луценко, стены палаты обзавелись обоями, автоматически регулируемой кроватью для пациента, диваном, двумя креслами, столиком и душевой кабиной.

По мнению жены Юрия Витальевича, такой марафет, приближенный к европейским стандартам, можно смело связать с пребыванием в Украине представителей Европы, которые, наверняка, могут проявить любопытство увидеть воочию, в каких условиях находится бывший министр и какие условия могут ожидать в случае необходимости простых смертных, если они окажутся в спецпалате больницы скорой медпомощи. Но не только это, в отличие от прошлого года, может броситься в глаза обывателю, который внезапно окажется неподалеку от спецпалаты отделения острых отравлений.

Да, при входе в отделение также, как и в прошлый раз, установлена закрытая на замок дверь со звонком и врезанным глазком. Однако возле нее отсутствуют грозные ребята в черном камуфляже и такого же цвета масками на лице - судя по теням, пробивающихся из-под двери, специально обученные бойцы находятся за ней.

На вопрос экс-министра поставленный врачу, как утверждает его жена, о том, как долго ему предстоит лечиться вне СИЗО, был получен ответ – «у вас время не ограничено». Из этого можно сделать вывод, что состояние здоровья Юрия Луценко действительно в очередной раз дало серьезный сбой, поскольку те же врачи, в этом же медучреждении подтвердили обострение панкреатита, заболевание печени и «еще есть что-то серьезное», о чем семья бывшего министра знает, но пока обнародовать информацию не спешит.

Евгений Демянов