В Луганске водитель иномарки на зебре сбил беременную девушку и парня
13:59, 07 апреля 2012Разное
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В Луганске водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил на пешеходном переходе двух человек.
Водитель Hyundai Tucson сбил двух людей
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 6 апреля, в 19.50 в центре города.
В результате ДТП пострадавшие девушка 1991 года рождения и молодой человек 1987 года рождения с тяжелыми травмами госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу.
По информации местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев ДТП, девушка была беременна.
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