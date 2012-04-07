В Луганске водитель иномарки на зебре сбил беременную девушку и парня

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 6 апреля, в 19.50 в центре города.

В результате ДТП пострадавшие девушка 1991 года рождения и молодой человек 1987 года рождения с тяжелыми травмами госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев ДТП, девушка была беременна.