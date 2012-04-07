Hyundai Santa Fe задним ходом насмерть сбил пенсионера

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Винницкой области.

5 апреля в 18.55 в г. Хмельник 29-летний водитель Hyundai Santa Fe - неработающий, житель г. Хмельник, - выезжая задним ходом, осуществил наезд на 65-летнего пешехода пенсионера, жителя г. Хмельник.

В результате ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.