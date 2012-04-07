Hyundai Santa Fe задним ходом насмерть сбил пенсионера

04:08, 07 апреля 2012
Разное
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В г. Хмельник Винницкой области водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, сдавая задним ходом, насмерть сбил пенсионера.

Хмельник. Фото с сайта http://off-top.com.ua/

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Винницкой области.

5 апреля в 18.55 в г. Хмельник 29-летний водитель Hyundai Santa Fe - неработающий, житель г. Хмельник, - выезжая задним ходом, осуществил наезд на 65-летнего пешехода пенсионера, жителя г. Хмельник.

В результате ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

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