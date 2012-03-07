Новые инициативы Януковича: обещает бычка, а даст тычка?

Действо под официальным названием «расширенное заседание правительства под председательством Президента» можно с полной уверенностью назвать вхождением Партии регионов в активную фазу предвыборной гонки, так как основная тема, преподнесенная Януковичем, касалась социальной опеки.

Главные тезисы – повышение пенсионных выплат, доступная ипотека и компенсация советских вкладов. Судя по поручениям главы государства, напрашивается ряд вопросов – либо он напрочь отмежевался в Межигорье от украинских реалий, либо спикеры-информаторы сбивают его с толка, либо в борьбе за электорат, предчувствуя смену его предпочтений, он на ходу решился перекроить подписанные лично законы. Иначе как можно объяснить фонтан идей: доплата к пенсиям ветеранам войны к 9 мая вырастет на 30-50% (ничего не имею против, но деньги где взять?), с 1 мая в среднем по 100 грн. добавят вышедшим на пенсию до 2008 года (а это почти 9 млн. пенсионеров), до конца года 6 млн. украинцев получат по тысячи гривень компенсации вкладов в Сбербанке СССР (сумма составит 6 млрд грн.), с лета упростят процедуру государственной регистрации автомобилей (что является одной из статей наполнения бюджета), начиная с апреля, поэтапно будет произведен перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам (индексация на проводилась с 2002 года, необходимые на нее средства составляют 1,5 млрд грн.), Кабмин разработает план поэтапного увеличения помощи для семей с детьми, а также наиболее незащищенным слоям населения. Не забыл в своих поручениях Президент и о жилье – очереди приказано сократить, ипотеку возобновить, цены на недвижимость снизить. Президент не ограничился поручениями, были и советы. Основной из них - «нужно интересоваться проблемами людей».

А теперь для большего осмысливания электоратом президентских «слоганов»: государственный и гарантированный государством долг Украины за 2011 год вырос на 9%, достигнув 59,21 млрд долл., дефицит внешнеторгового баланса вырос в 2,2 раза – до 6,7 млрд. долл., отрицательное сальдо сводного платежного баланса только в январе составило 889 млн. долл. (весь объем сальдо был перекрыт резервами Нацбанка), золотовалютные резервы НБУ продолжают таять - в феврале на 1%, до 31,05 млрд. долл. Кроме того, до конца года Украина должна погасить займы и выплатить проценты по ним на сумму порядка 7 млрд. долл. (доходная часть бюджета-2012 - 332 млрд. грн.). Большая часть «отдачи» припадет на осень-зиму. Причем экономика Украины в помощь власти относительно повышения социалки не годится – в конце прошлого года правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП сокращен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн., прогноз инфляции - 7,9%. Плюс газовый вопрос, разрешением которого может стать сдача ГТС и основных экономических активов Украины (что подразумевает полный контроль нашей страны Кремлем), а также сомнительные перспективы евроинтеграции ввиду «демократических» основ политики власти и тупиковое состояние отношений с МВФ (игра продолжается – Украина не сворачивает переговоры, чтобы не спугнуть инвесторов, при этом деньги, по заявлению власти, не так уж и важны – сейчас обсуждаются новые источники финансирования, правда, под большие проценты).

И откуда, спрашивается, брать деньги на озвученное Президентом благодетельство, если еще учесть, что большинство выплат идет с Пенсионного фонда, дефицит которого за 2011 год составил около 19,5 млрд. грн., что приблизительно на 1,7 млрд. грн. больше ожидаемого показателя. Об этом в Кабмине не сказали ни слова, зато придумали, как намеченные приоритеты будут внедряться в жизнь. Премьер-министр Николай Азаров обещает, что все пожелания гаранта будут учтены при внесении изменений в государственный бюджет на 2012 год, что намечено на первый квартал. «Что касается практической организации тех задач, которые Вы (Янукович – ред.) поставили, прежде всего, мы внедрим проектный менеджмент. За каждую инициативу, как за проект будет отвечать конкретное либо министерство, либо вице-премьер-министр», - таким образом, по словам Азарова, будут реализовывать директивы Президента.

А происходить на деле все будет согласно народной мудрости - если где-то что-то прибудет, то где-то что-то убудет. Так вот, прибывать может только благодаря тотальному фискальному диктату. Некоторые принципы были тоже озвучены на заседании Кабмина. Так, директор Института демографии и социальных исследований академик Элла Либанова предлагает ввести налог на недвижимость, а также уплату всех налогов населением не по месту работы, а по месту проживания.

Следующим предложением является ограничение наличного оборота средств и введение унифицированной социальной карты. Кроме того, институт предлагает усовершенствовать систему учета доходов и оценивать их по расходной части, а также ввести непрямую оценку доходов.

«Мы должны оценивать уровень доходов по расходам. То есть, отчитываться нужно не по доходам, а по расходам - что куплено и за какие средства. Тогда это даст возможность проследить, действительно ли человек тратит то, что имеет», - сказала директор института.

Что нас ждет, судя по словам академика, представить очень легко…

И главное – проявленная забота о среднестатистическом украинце свидетельствует о том, что Президент расписался в несостоятельности пенсионной реформы, закон о которой лично подписал. Вы скажете, ничего страшного - в украинской традиции переписывать законы, в том числе Конституцию, до неузнаваемости с учетом лобби приходящей к власти команды, да и гарант может ошибаться. Возможно, но мы (средние статические), и это однозначно, больше не имеем право на ошибку…

Нана Черная