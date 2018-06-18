Первоклассный выбор: в какие школы украинская элита отдает своих детей

На сайте одного частного лицея можно прочесть: “Он (лицей) рассчитан на тех, кто устал от "улицы" и массовой школы (частые поборы, ругань, курение, издевательства, избиения, унижения, нехватка учителей, сырость, невнимание, "совковый" подход, грязь, холод...), а также на тех, кто хочет, чтобы его ребёнок «вышел в люди»: вырос здоровым, умным и стал богатым.” Довольно нестандартный педагогический подход - общеобразовательные школы описаны, как в фильмах ужасов. А чтобы ребенок, как говорится, “вышел в люди” и учился в “престижном лицее”, родителям придется платить 7800 евро в год! Это в то время как стоимость обучения в одном из самых дорогостоящих вузов страны КИМО составляет немного больше $4 тыс.

Выбор школы – основная проблема, с которой приходится сталкиваться большинству родителей. До сих пор нет единого мнения о том, какая школа лучше – государственная или частная. Каждый родитель хочет дать своему ребенку лучшее, и образование в том числе, но стоимость этого “лучшего” все же должна быть соразмерна доходам. Можно выбрать обычную общеобразовательную, бесплатную. Придется, конечно, делать различные взносы “на нужды школы”, но они колеблются в пределах нескольких десятков гривен в месяц. Гимназии и лицеи будут подороже – от 100 грн. до нескольких сотен долларов в месяц. В столице есть и очень дорогие частные школы, где учатся дети бизнес - и политической элиты. Там декларируются высокие стандарты образования, индивидуальный подход к каждому ребенку, предлагают дополнительные услуги: школьный автобус, хорошее питание, современную техническую базу.

Следует отметить, что стать учеником лицеев и гимназий достаточно непросто, при приеме в первый класс почти все учебные заведения такого рода практикуют конкурсный отбор. Кто бы мог предположить еще 10 лет назад, что первокласснику для подготовки в школу придется заниматься с репетиторами. “Безумные деньги уходят на репетиторов! Надо уметь читать, писать, считать и даже владеть основами английского. А Праздник букваря только 14 апреля. Чему учат в школе детей до этого времени, если они уже все умеют?” – возмущается мама будущего первоклассника.

Во сколько отдавать ребенка в школу – вторая проблема, которая беспокоит родителей. Руководитель Центра психиатрии, психотерапии и практической психологии психотерапевт Евгений Воронков рассказывает: “При советской системе дети приходили в школу в 7 лет. И была развита наука, производство, выигрывали международные олимпиады. И сейчас те дети, кто пошел в семилетнем возрасте в школу, и здесь, и на Западе являются вполне успешными людьми.” Если ребенок пойдет в школу в 6 лет, он просто ее на год раньше закончит. “Ну и что? Это абсолютно не имеет никакого значения в будущем. Умнее и счастливее он точно не будет”, - добавляет Воронков. Кстати, учеными доказано, что паспортный возраст ребенка не всегда совпадает с его биологическим и психологическим. Но с другой стороны, если в 6 лет ребенок уже читает и пишет, зачем ему сидеть дома и терять год, тем более, что продолжительность обучения все возрастает, и выходя “со школьного двора” в 19 лет, сразу можно отправляться “под венец”.

В первый класс в этом году пойдут больше 355 тыс. детей, это на 8% меньше, чем в прошлом. По словам министра образования Станислава Николаенко, для них откроют свои двери 20 тыс. 400 школ.

Некоторые известные украинцы в этом году тоже отдают своих чад в первый класс. О выборе школы они поделились с УНИАН.

Дочь Президента Украины Виктора Ющенко Христина пойдет в 1 класс Международной Печерской школы. Там же во втором классе учится ее старшая сестра София, а младший брат Тарас пойдет в детсад при школе, который, кстати, закончила Христина. Супруги Ющенко выбрали именно эту школу для своих детей, т.к. там преподают много иностранных языков, а также существуют “европейские стандарты благотворительности” (с самого детства школьники приобщаются к участию в благотворительных программах и акциях).

Сын экс-секретаря СНБО, председателя Совета НБУ Петра Порошенко Михаил 1 сентября пойдет в гимназию №86 “Консул”. В прошлом году сюда поступили дочери-близняшки Порошенко Саша и Женя, родители остались довольны условиями и результатами образования, и решили Мишу отдать туда же. И забирать со школы детей удобно – сразу троих.

Абсолютная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская для своего сына Жени выбрала школу №49 по ул. Ярославов Вал. “Это школа с французским уклоном, находится близко от дома, имеет хорошую репутацию,” – аргументирует свой выбор Екатерина.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева решила отдать свою дочь Соню в Лицей международных отношений № 51. “Я слышала много положительных отзывов от мам, чьи дети там учились и учатся. Здесь моя дочь будет в надежных руках”, - рассказала Вера. И добавила, что лицей к тому же подходит и по месту расположения.

А вот президент компании "Евраз Груп" (Россия), владелец телеканала Интер Валерий Хорошковский и народный артист Украины, народный депутат V созыва Ян Табачник отказались рассказать, какую школу выбрали для своих детей. “Зачем нужно знать, где учится мой сын?” – заявил Табачник.

Анна Ященко