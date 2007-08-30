На продажу выставлен один из Канарских островов

На продажу выставлен один из островов Канарского архипелага, сообщает The Guardian. Остров Монтанья-Клара (Montana Clara), расположенный к северу от более крупного - Лансароте, - продается за 9 миллионов евро.

Монтанья-Клара - вулканического происхождения и занимает площадь около 300 гектаров. Продают его наследники Мариано Лопеса Соркаса (Mariano Lopez Sorcas), мэра одного из городков на Лансароте, которому принадлежал остров.

Лотом заинтересовалось правительство Испании, выразившее заинтересованность в торгах. Единственный минус - строительство на острове запрещено, с целью сохранения окружающей среды.

Это не первый случай предложения на продажу островов. В конце июля Эстония объявила о продаже принадлежащего ей Птичьего острова (Linnusita) площадью 4,8 гектара за 220 тысяч долларов. Купить латвийский Круглый остров в 3,2 гектара на озере Разнас вместе с земельным участком можно почти за миллион долларов.

Лента.ру