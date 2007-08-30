Блок Верки Сердючки пролетел: цигель, цигель, ай-лю-лю

Центральная избирательная комиссия оставила без рассмотрения обращение о регистрации кандидатов в народные депутаты от «Блока Верки Сердючки «За своих» из-за нарушения сроков подачи документов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняли единогласно члены ЦИК.

Отвечая на один из вопросов, касающийся названия блока, докладчик по делу Михаил ОХЕНДОВСКИЙ сказал, что это словосочетание (имеется в виду Блок Верки Сердючки – УНИАН) «не является ни именем лица, ни именем исторической фигуры. Это зарегистрированная марка для предоставления коммерческих услуг».

Рассматривая вопрос регистрации указанного блока члены ЦИК напомнили, что подача документов завершилась 25 августа.