Перевернулся микроавтобус “Луцк-Киев”: есть раненые

В Житомирской области на автодороге “Киев-Чоп” вчера утром водитель микроавтобуса "Volkswagen", двигаясь в направлении г. Киева, не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение распределительной полосы, в результате чего машина перевернулась.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель перевозил пассажиров по маршруту “Луцк-Киев”. В транспортном средстве находились 13 пассажиров.

В результате происшествия водитель и трое пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и госпитализированы в Житомирскую городскую больницу №2.