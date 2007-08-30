Черновецкий должен стать мэром Харькова: это будет логично и справедливо

Мнение

Здравствуйте, дорогие! Вы, наверное, соскучились по необычному слову моего тестя, а он вынашивал его, причем не один месяц. И вот вчера он принес исчерканные листы...

«Открытое письмо Леониду Михайловичу Черновецкому от жителя Харькова Богдана Кравченко

Добрый день, Леонид Михайлович! Пишет Вам Богдан Кравченко, житель города Харькова и поклонник Вашего политического таланта. С первого же дня, как только Вы стали мэром Киева, я не перестаю следить за Вашими действиями через СМИ. И скажу, что в целом мне очень нравится стиль Вашего правления. Поверьте, я человек с жизненным опытом, и могу понять, какие слова с экрана и со страниц газет предназначены для того, чтобы скрыть правду, а какие – ложь. За чем прячется попытка очернить, за чем, наоборот, разрекламировать кого-то. Так вот, учитывая все это, я следил за Вами год с небольшим и оценивал Вашу работу по тысячебальной системе. Вы набрали 954 балла!

Это самая высокая оценка, это значительно выше, чем у премьера и у президента. Я уже не говорю, насколько это выше, чем у наших руководителей - Добкина и Авакова. Очки, которые я регулярно засчитываю политикам и общественным деятелям – прежде всего результат их работы на хозяйственном поприще на благо своих людей. И, безусловно, Вы здесь самый лучший. Вас, конечно, критикуют со всех сторон, но для меня это свидетельство того, что Вы идете по правильному пути. Да, Вас критиковали за тарифы за ЖКХ, но ведь Вы не повысили их в три с половиной раза. Да, в Киеве есть определенные проблемы с общественным транспортом, но метро до сих пор стоит 50 копеек. При том вы запрещаете торговцам чувствовать себя везде, как дома, и заботитесь о том, чтобы средства поступали в городскую казну. Положительные примеры Вашего правления можно перечислять бесконечно.

Вы как никто приблизили столицу к европейским стандартам. И потому не случайно здесь хотят провести очередное ЕВРО. Во-вторых, это показывает, что не случайно такой человек, как Вы, стали мэром столицы.

У меня, ксатати, есть вырезка из «Газеты по-киевски». Там астролог Оксана Федоренко говорит: «Гороскоп Черновецкого тяжело совместим с гороскопом Киева. Зато для Харькова Черновецкий вполне подходит - сам город находится под знаком Козерога, а у Леонида в Козероге - Белая луна».

Поэтому я считаю: Вы должны вернуться в Харьков, чтобы сделать его таким, каким Вы сделали Киев. Думаю, Вы как никто сможете справиться с тем грузом проблем, что накопились у Вас на родине. И, что характерно, Леонид Михайлович, я уже не один, кто так считает. Вчера мне удалось убедить в этом же нескольких соседей во дворе. Обычно к моим идеям они относятся настороженно, но в этом случае чуть ли не аплодировали мне. Я сказал: аплодируйте Леониду Михайловичу.

Так что, надеемся, Вы примите правильное решение. К тому же скоро возникнет очень удобный момент для того, чтобы выдвинуть Вашу кандидатуру в харьковские мэры. Блок Наша Украина - Народная самооборона вместе с БЮТ заявили, что добиться проведения досрочных выборов городских председателей Киева Черновецкого и Харькова - Добкина. Так что, возможно, Вас скоро отстранят от руководства столицей, тогда - добро пожаловать на родину: в Харькове тоже освободится кресло главы.

Знаю, есть единственный барьер, который мешает Вам переехать к нам - Ваш духовный учитель Аделаджа крепко обосновался в столице. Так перевозите его к нам: Аделаджа - он ведь и в Харькове Аделаджа, место ему у нас всегда найдется.

С уважением Богдан Кравченко, Ваш самый горячий сторонник".