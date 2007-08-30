Взрыв газа в жилом доме: повреждены 3 соседних здания

В Закарпатской области взрывом газовой смеси повреждены три жилых дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Закарпатской области, в поселке Солотвино Тячевского района на частном подворье произошел взрыв. Сила удара была настолько мощной, что были повреждены три жилых дома. Впоследствии выяснилось, что очагом стала летняя кухня. Именно там взорвалась газовая смесь.

Взрывом разрушена кровля и кирпичные стены пристройки, а перекрытие упало на автомобиль ВМW-525, стоявший в гараже. В жилом доме также повреждены кирпичные стены, окна и образовались трещины на потолках. Ударная волна не обошла и еще два жилых дома соседей. В одном разбилось окно и образовались трещины со стороны фасада. В другом выпало стекло из окна и выявлены трещины на двух стенах. В настоящее время правоохранительными органами ведется следствие.