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Тимошенко раздает автографы (5 фото)
06:45, 30 августа 2007
Разное
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Лидер БЮТ на митинге в Кировограде
Фото Александра Прокопенко / POOL /
УНИАН
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