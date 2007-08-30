Тимошенко раздает автографы (5 фото)

06:45, 30 августа 2007
Разное
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Лидер БЮТ на митинге в Кировограде

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН

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