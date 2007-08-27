Скончался дрессировщик Вальтер Запашный

Скончался знаменитый дрессировщик, народный артист России Вальтер Запашный, сообщает РИА "Новости".

Вальтер Запашный родился 2 апреля 1928 года. Он принадлежал к знаменитой цирковой династии, известной с 1882 года. Впервые вышел на арену с братьями как акробат-вольтижер, выступал в разных цирках, выполнял рекордные, сложные трюки. В зените славы Вальтер Запашный решил изменить свою карьеру и стать укротителем хищников. Новый аттракцион сразу же завоевал успех у публики.

Вальтер Запашный и его питомцы снимались в фильмах "Дерсу Узала", "Три плюс два", "Руслан и Людмила" и других.

Сыновья дрессировщика Эдгард и Аскольд и дочь Марица продолжают дело отца.