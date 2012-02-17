На краснодонской шахте водитель автобуса насмерть сбил уборщицу

В Луганской области автобус насмерть сбил уборщицу ООО «Донбасс Секьюрити Групп» на территории шахты им. Баракова («Краснодонуголь»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора в Луганской области, трагедия произошла вчера, 16 февраля.

Уборщица производственных помещений шла по территории промплощадки шахты к административно-бытовому комбинату для выполнения задач согласно наряду.

В этот момент водитель автобуса, находившегося возле здания, начал движение задним ходом, не заметил и сбил женщину. Работница после оказания первой медицинской помощи врачами медпункта шахты была доставлена в больницу города Краснодон, где от полученных травм скончалась.