Поезд «Иркутск – Симферополь» насмерть сбил двух человек

На станции «Симферополь» поезд №251 «Иркутск – Симферополь» сбил насмерть мужчину, который пытался помочь женщине с ребенком, упавшей на пешеходном переходе.

Как сообщил корреспонденту УНИАН оперативный дежурный линейного отдела милиции, майор Станислав ТЫЩЕНКО, трагедия произошла вечером 26 августа.

По его словам, жительница Джанкойского района шла по пешеходному переходу вместе с девочкой – жительницей Симферополя. Женщина упала, и к ней на помощь поспешил находившийся поблизости мужчина. В этот момент поезд сбил людей. В результате мужчина - житель Симферополя - погиб.

Женщина от полученных травм скончалась вечером в больнице. Девочка находится в больнице, по словам сотрудника линейного отдела милиции, «стоит вопрос об ампутации ног» ребенка.

Расследованием происшествия занимается линейный отдел милиции станции «Симферополь».