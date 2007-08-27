На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: есть жертвы

В Одесской области на 348 км автодороги Киев-Одесса водитель микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" с прицепом, двигаясь в направлении Одессы, не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся от управления и совершил наезд на металлическое ограждение, после чего перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП двое пассажиров от полученных травм погибли на месте аварии, а двенадцать получили телесные повреждения.