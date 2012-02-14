Украинских львов пропустили через российскую границу

Десять львов украинского дрессировщика Владислава Гончарова, которых вместе с обслуживающим персоналом двое суток продержали на российско-латвийской границе, уже отправлены в Москву, где будут выступать в новой программе цирка Никулина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь цирка Елена Ольшанская.

Десять львов - восемь обычных и два редких белых - везут в Москву из Монте-Карло, где они выступали на фестивале. Фуры с животными двое суток продержали на границе с Латвией на КПП "Бурачки", потому что документы на львов оформлены по форме, принятой в Евросоюзе, а в России принята другая форма.

Как ранее сообщил РИА Новости директор Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, на решение проблемы могла бы потребоваться неделя, за это время львы рисковали умереть от голода и переохлаждения.

"Для того, чтобы львов пропустили, Максим Юрьевичпозвонил главе Россельхознадзора. Никто из животных не пострадал, не заболел за эти двое суток, еды у них хватит на всю дорогу", - рассказал РИА Новости Гончаров.

Владислав Гончаров со своим аттракционом в этом году получил "Серебряного клоуна" на престижном фестивале циркового искусства в Монте-Карло.