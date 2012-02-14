Киев стоит в гигантском заторе

Сегодня, 14 февраля, на дорогах Киева наблюдается крайне сложная дорожная обстановка. По состоянию на 17:00 аналитическая служба "Яндекс.Пробки" оценивает заторы в столице в 7 баллов из десяти возможных.

В огромном заторе стоит весь центр Киева - стоят бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицы Крещатик, Льва Толстого, Владимирская, Сагайдачного, Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Артема и Большая Житомирская.

Также значительные затруднения наблюдаются на улицах Черновола и Елены Телиги, медленно движется Набережное шоссе - от моста метро до Почтовой площади.

Затруднено движение и на левом берегу столицы - заторы наблюдаются в районе метро "Дарница" и Ленинградской площади, а также в районе Троещинского рынка.

Как сообщили ТСН.uaв аналитическом центре "Яндекс.Пробки", причиной такой сложной ситуации на дорогах стал снег, который уже второй день идет в столице, а также практически полное отсутствие на дорогах снегоуборочной техники.

"Сам по себе снег значительно осложняет ситуацию на дорогах, кроме того, в Киеве сегодня произошло значительное количество ДТП. Сейчас мы наблюдаем 7-балльные пробки. Такая ситуация бывает крайне редко в городе, в этом году такое было лишь несколько раз", - пояснил ситуацию специалист сервиса "Яндекс.Пробки" Дмитрий Мельник, добавив, что более 7 баллов в этом году в Киеве пробок не было.

А учитывая, что впереди вечерний час пик, когда все будут возвращаться домой с работы, эксперт сервиса предположил, что ситуация на дорогах еще больше усложнится. "Возможно, будет восемь баллов, а то и больше", - сказал Дмитрий Мельник.