Григорий Немыря – новый «регент» семьи Тимошенко?

«Мы пахали, я – и трактор», - так вскоре может сказать о своей роли в предвыборной кампании 2012 года Григорий Немыря. Впервые об этой роли сам Немыря упомянул 27 декабря 2011 года: в эфире одного из телеканалов он, без всякого очевидного информационного повода рассказал, что «в последнее время много общается с Евгенией, мы вместе бываем на разных мероприятиях». Немыря при этом проговорился, что «лично убеждал Женю Тимошенко идти в политику, но та не соглашалась».

Впрочем, демонстрация Григорием Немырей такой вот «политической скромности» Жужи, которая, мол, не хочет эксплуатировать светлый образ мамы, имеет и свою обратную сторону.

Зачем Григорий Немыря «затягивает» дочь Тимошенко в политику? При том, что общее правило - дети вне политики. И это понятно — дети никогда не могут защищаться, как их родители. Поэтому дети - всегда слабое место. Вспомнить хотя бы скандал с сыном Ющенко. Защищать пришлось отцу, чем закончилось - все помнят.

Но Григорий Немыря упорно тянет Евгению Тимошенко в политику, не думая и не желая объяснять этой очень молодой женщине, что чем ближе к выборам, тем больше она будет становиться предметом детальных публикаций журналистов, как и атак оппонентов. Объектом их внимания станет все - от личной жизни до публичных высказываний. Готова ли к этому Евгения? Видит ли себя в этом? Сомневаюсь, что ее кто-то спросил. Здесь другие интересы.

Следующий вопрос. А почему, по какой причине, спросит вдумчивый читатель или зритель, Немыря убеждал Тимошенко-младшую заняться политикой? В чем его интерес?

Как и всякий, кто много разговаривает, Немыря сказал лишнее. Ибо что интересует Немырю больше, чем его, Григория Михайловича, личное место в предвыборном списке БЮТ?

И вот что видим. Только по сообщениям СМИ, в январе 2012 года Немыря сопровождал Евгению Тимошенко в Копенгагене, Париже и Страсбурге, потом вместе с ней посетил Вашингтон, где на Национальном молитвенном завтраке издалека видел президента США. Сама Женя проговорилась, что планирует вместе с Немырей посетить Великобританию и Польшу.

Собственно говоря, это для многих удобно.

Удобно для Немыри и для Тимошенко-младшей. И все эти путешествия – естественно, не за счет Григория Михайловича Немыри или Евгении Александровны Тимошенко. И летают они наверняка не эконом-классом, и в гостиницах живут не за 20 евро в сутки.

Удобно для Тимошенко-старшей и для БЮТ. Не надо бояться, что Евгения Александровна скажет что-то не так, главное, что «как надо» переведет Немыря.

Наверное, Григорий Михайлович нашел, в чем его незаменимость. Женя Тимошенко – живой пропуск Григория Немыри в следующий парламент. Я, правда, забыл, как на Западе называют тех, кто живет за счет женщин?

Вячеслав Пиховшек