Чего хотят женщины в День святого Валентина (опрос)

Большинство женщин ожидают, что в День влюбленных, 14 февраля, им подарят букет цветов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-пользователей, проведенного Лабораторией “Сделай себя сам”, которая действует в информационном агентстве УНИАН.

По данным опроса, большинство респондентов – 24,3% - вообще пока не имеют пары. При этом большинство из тех, кто уже имеет вторую половинку - 21,6% - ожидают получить на День святого Валентина букет цветов.

В то же время, 16,2% опрошенных уверены, что на Праздник влюбленных получат в подарок автомобиль, 10,8% - признание в любви, по 8,1% респондентов ожидают ужин в ресторане или же надеются, что им подарят туристическую путевку.

По 2,7% опрошенных считают, что на День святого Валентина получат украшения, деньги на обновление гардероба, романтичную прогулку или же предложение вступить в брак.

Ответить на вопросы Лаборатории можно здесь.