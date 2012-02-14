Родные Уитни Хьюстон не верят в смерть от воды

Скончавшуюся в ночь на 12 февраля Уитни Хьюстон похоронят в пятницу на родине знаменитой певицы - в штате Нью-Джерси, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, близкие к семье Хьюстон.

Тело певицы перевезут на самолёте из Лос-Анджелеса в её родной город Ньюарк в ближайшие несколько часов, отмечает агентство.

По данным источников, родственники Хьюстон просят провести церемонию прощания со звездой поп-музыки на арене спорткомплекса Prudential Center в Ньюарке, рассчитанного на 18 тысяч зрителей.

Как ранее сообщали родственники звезды, первым, кто обнаружил погибающую Уитни Хьюстон в ванной комнате, была ее тетя Мэри Джонс. Она подготовила вечернее платье для своей племянницы и ожидала ее выхода. Однако, так и не дождавшись, решила заглянуть в ванную. Именно Мэри Джонс вытащила оттуда Хьюстон и начала оказывать ей первую медицинскую помощь.

В понедельник интернет-портал TMZ со ссылкой на судебного следователя и представителей семьи звезды писал, что знаменитая певица скончалась до того, как её тело погрузилось под воду в ванной. По данным портала, воды в легких певицы было недостаточно для того, чтобы наступила смерть. Члены семьи певицы склоняются к версии о гибели в результате приема психотропного лекарственного препарата "Ксанакс" и других медикаментов после употребления алкоголя.

Уитни Хьюстон скончалась в ночь на воскресенье в номере гостиницы Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, смерть констатировали прибывшие по вызову врачи скорой помощи. Певице было 48 лет. Официальной информации о причинах смерти до сих пор не поступало, замечает РИА Новости.