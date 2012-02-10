В Броварах под авто на стоянке подложили взрывчатку

В Броварах Киевской области работники милиции обезвредили взрывчатку, выявленную на стоянке под автомобилем.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, сегодня в 9.45 в дежурную часть Броварского горотдела милиции поступило сообщение от владельца автомобиля «Ниссан» о том, что под его автомобилем лежит подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа горотдела и взрывотехническая служба.

Работники милиции установили, что на стоянке возле одного из жилых домов по улице М.Лагуновой в Броварах стоял автомобиль, под которым находилась коробка с неизвестным содержимым. Правоохранители эвакуировали жителей двух домов, стоящих рядом, и ограничили доступ граждан к месту происшествия в радиусе 100 метров. С помощью специальных орудий взрывотехники обезвредили устройство.

В данное время транспортное средство с места происшествия эвакуировано, эксперты проводят исследование остатков подозрительного предмета.

Собранные материалы по данному факту направлены в Броварскую прокуратуру с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела.