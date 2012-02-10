ГАИ: техосмотра, где не было, там и не будет

В ГАИ называют безосновательными слухи о возвращении обязательного техосмотра транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ МВД Украины по поводу появления в сети Интернет информации о якобы повторном введении в Украине обязательного технического осмотра автомобилей.

Управление ГАИ напоминает, что в 2011 году Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок» была отменена ранее действующая процедура государственного технического осмотра и введен обязательный технический контроль транспортных средств без участия Госавтоинспекции.

Одно из основных положений данного закона – вообще не подлежат обязательному техническому контролю легковые автомобили, прицепы к ним и мототранспортные средства, которые не используются с целью получения прибыли.

Для других транспортных средств была установлена следующая периодичность обязательного технического контроля:

– для легковых автомобилей, которые используются с целью получения прибыли, грузовых автомобилей независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепов к ним со сроком эксплуатации свыше двух лет – каждые два года;

– для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны, прицепов к ним и автомобилей такси независимо от срока эксплуатации – ежегодно;

– для автобусов и специализированных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, независимо от срока эксплуатации – дважды в год.

Порядок проведения обязательного технического контроля и объемы проверки технического состояния транспортных средств определяются Кабинетом министров Украины, отметили в УГАИ.