Визит Януковича в Чернигов (7 фото)
21:38, 20 августа 2007
Разное
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Премьер-министр провёл рабочую поездку
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ посетил с рабочей поездкой Черниговскую область, ознакомился с работой ОАО “Черниговское химволокно”, ОАО “Домостроитель” и Черниговского областного онкологического диспансера. В Черниговской облгосадминистрации под председательством В.Януковича прошло совещание по вопросам развития предпринимательства, инновационной и инвестиционной деятельности.
|... на домостроительном комбинате
|... на домостроительном комбинате
|... на заводе “Черниговское химволокно”
|... на заводе “Черниговское химволокно”
|... в онкологическом диспансере
|... в онкологическом диспансере
Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН
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