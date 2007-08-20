Визит Януковича в Чернигов (7 фото)

21:38, 20 августа 2007
Разное
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Премьер-министр провёл рабочую поездку

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ посетил с рабочей поездкой Черниговскую область, ознакомился с  работой ОАО “Черниговское химволокно”, ОАО “Домостроитель” и Черниговского областного онкологического диспансера. В Черниговской облгосадминистрации под председательством В.Януковича  прошло совещание по вопросам развития предпринимательства, инновационной и инвестиционной деятельности.

... на домостроительном комбинате

... на домостроительном комбинате

... на заводе “Черниговское химволокно”

... на заводе “Черниговское химволокно”

... в онкологическом диспансере

... в онкологическом диспансере

Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН

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