Тимошенко о школьных оценках, деньгах родителей и студенческих стипендиях

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает за изменение системы экзаменов у школьников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Я считаю, что нам нужно качественным образом изменить контроль качества знаний на экзаменах в школе, и сделать так, чтобы все оценки, полученные в школе, были адекватны, и затем вступление в высшие учебные заведения проводилось без дополнительных экзаменов, фактически базируясь на экзаменах, сданных в выпускных классах школы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер БЮТ сообщила, что в будущем на образование детей не будет влиять благосостояние их родителей, а только собственные знания.

Также Ю.ТИМОШЕНКО считает, что студенческая стипендия не может быть ниже прожиточного минимума.

Лидер БЮТ пообещала, что все студенты по окончании высших учебных заведений гарантировано будут иметь свое первое рабочее место.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что «для того, чтобы вернуть всех работников, уехавших за границу, а это в основном молодежь, нам нужно как можно быстрее переходить к стандартам европейской заработной платы».