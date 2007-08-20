Как Мороз скелету галстук поправлял (фоторепортаж)

В Киеве в канун нового учебного года состоялось заседание коллегии Министерства образования и науки Украины. Обычное очередное совещание с традиционным для рассмотрения вопросом: «Об итогах развития общего среднего и дошкольного образования в 2006-2007 учебном году и задачах на 2007-2008 учебный год». Но министр-социалист Станислав Николаенко решил пригласить на совещание своего партийного босса - Александра Мороза. Тот от приглашения не отказался и почтил педагогическое сообщество своим присутствием. Не известно, услышал ли лидер социалистов что-то новое и интересное для себя на совещании, а вот после нее порадовал себя и присутствующих...

Фото Анастасии Сироткиной