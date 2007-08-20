Президент на лужайке вспомнил Тимошенко, Кинаха, Мороза, не называя имен

Мнение Виктор Андреевич снова собрал на лужайке журналистов поговорить о политическом житье-бытье. Свои вступительные десять минут Президент использовал для того, чтобы подчеркнуть важность идеи снятия депутатской неприкосновенности. И сообщить, что самое важное сейчас честно и демократично провести выборы. «Один министр внутренних дел сказал, что по восемнадцати народным депутатам открыты криминальные дела, но мы не можем их расследовать, ведь у них неприкосновенность», – поведал Президент. Это звучало откровением, поскольку я лично думала, что при желании из трех сотен парламентских миллионеров добрую половину можно привлечь как минимум за уклонение от налогов. А тут каких-то восемнадцать… Ну, ладно с неприкосновенностью…

Наверное, сказывалась жара, поэтому все проходило как-то медленно. Образными сравнениями и остроумными шутками Президент никого не баловал. Скорее так, пришел в плановом порядке засвидетельствовать неизменность политического курса и своих политических симпатий. Хотя вопросы иногда были даже очень комплиментарные. Например, а то, что Партия регионов имплементировала в свою программу ваши социальные пакеты, это единство их курса с НУ–НС или черный пиар? Президент сначала увлекся рассказами о том, как они будут выполнять все обещанное избирателям. «Ну а что касается черного пиара... – сказал Виктор Андреевич. – Когда я вижу по дороге в Киев три биг-борда, на которых три прорыва, то я понимаю, что это чье-то желание скомпрометировать чьи-то благородные намерения». Такой вот анонимный реверанс в сторону Тимошенко и не в пользу Кинаха. Когда же Ющенко спросили о том, как он относиться к референдуму, инициированному БЮТ, он мягко дал понять, что референдум лучше проводить после выборов, чтобы не дискредитировать саму идею.

В общем-то, призывая всех участников выборов к толерантности, глава державы и сам старался быть толерантным. Отвечая на вопрос об импорте мяса, он сказал, что сорок процентов мяса завозится через одну зону, которая имеет очень сложную коммерческую историю. Он не сказал прямым текстом, где эта общеизвестная зона находиться.

Президент, не поддался искушению использовать лужайку как трибуну, но не удержался от соблазна утомленно фыркнуть в адрес Мороза. Когда Виктора Андреевича спросили о возможности высказывания Президенту недоверия, он заверил, что не даст таких оснований. И заметил, что это инициатива сил, чье будущее уже почти определено настроениями избирателей, но чье доживание становится очень сложным для нации.

Это мероприятие более всего должно было порадовать БЮТ. Президент снова публично высказал невозможность создания широкой коалиции. «Ведь Партия регионов фактически отозвала подписи, поставленные под Универсалом». Выглядит так, что дружить в будущем парламенте Виктор Андреевич предпочтет с БЮТ. Хотя продолжить эту тему и припереть Виктора Андреевича еще более конкретным вопросом о параметрах будущей коалиции журналисты не сумели. Пресс-конференцию быстро окончили, наверное, побоялись вопроса о женитьбе отпрыска? А может быть, сейчас прессу Виктором Андреевичем стараются угощать понемногу.

Лена Мигачева