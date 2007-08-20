На трассе Киев-Харьков джип столкнулся с Жигулями: 6 человек погибли

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек погибли, еще трое тяжело травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной ГАИ, ДТП произошло сегодня в 6.20 в Артемовском районе, на 722-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

По информации ГАИ, джип Suzuki двигался со стороны Харькова в направлении Дебальцево. По предварительной версии, водитель иномарки превысил скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2101.

В результате ДТП погибли 24-летний водитель "Жигулей", а также четверо его пассажиров, среди которых 10-летний ребенок. В иномарке погиб еще один пассажир. Водитель и два пассажира джипа получили травмы и были госпитализированы.

Причины ДТП устанавливаются.