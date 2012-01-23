«Газель» врезалась в рейсовый автобус: 4 человека травмированы

Сегодня в городе Полтава на перекрестке улиц Половки и Великотырновская в результате столкновения микроавтобуса с рейсовым автобусом травмировано четверо пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, 47-летний водитель «Газели», двигаясь по улице Половки, не уступил дорогу, как того требуют правила, и проехал на запрещенный сигнал светофора. Далее, не справившись с управлением на скользкой дороге, допустил столкновение с автобусом «МАН» под управлением 45-летнего водителя, который двигался по кольцевому маршруту. На момент ДТП в автобусе «МАН» находилось 10 человек, из них никто не пострадал.

Вместе с тем травмы получили четверо пассажиров, которые были в «Газели». Трое женщин в возрасте 74, 84, 86 лет и 79-летний мужчина с места происшествия доставлены машинами «скорой помощи» в больницу. Водитель микроавтобуса не пострадал.