Массовое отравление в Луганской области: в больницу попали 8 детей

18 и 19 августа в инфекционное отделение центральной городской больницы Первомайска Луганской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 человек, в том числе 8 детей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина заболевания - употребление некачественных продуктов питания во время празднования дня рождения ребенка. Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Луганской области.