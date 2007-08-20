Массовое отравление в Луганской области: в больницу попали 8 детей
09:49, 20 августа 2007Разное
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18 и 19 августа в инфекционное отделение центральной городской больницы Первомайска Луганской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 человек, в том числе 8 детей.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина заболевания - употребление некачественных продуктов питания во время празднования дня рождения ребенка. Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Луганской области.
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