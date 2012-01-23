Около 300 машин попали в снежную ловушку под Бердянском

В Запорожской области из-за сложных погодных условий около 300 автомобилей оказались в снежной ловушке, им на помощь направлена спецтехника МинЧС, пишет газета Сегодня.



Как сообщила помощник начальник ГУ МинЧС в Запорожской области Юлия Барышева, в связи с ухудшением погодных условий в регионе - сильными снегопадами, на ряде автотрасс образовались сугробы, достигающие одного метра.



"Снег с полей сдувается на автотрассы, создавая снежные переметы. Сложная ситуация на трассе "Ростов-Одесса". В Бердянском районе в районе села Осипенко в снежном заторе стоят около 300 автомобилей. Туда направлена спецтехника МинЧС. Также запорожским спасателям в воскресенье пришлось помогать автомобилям Скорой помощи вывозить из заметенных сугробами сел больных людей. Так, спецтехнике МинЧС пришлось пробиваться в населенный пункт Пологовского района, чтобы довезти до больницы женщину, у которой возникли проблемы с сердцем" - отметила Ю.Барышева.



Также она отметила, что к ликвидации последствий непогоды в Запорожской области привлечены спасатели Днепропетровской и Донецкой областей, которые будут расчищать трассы с помощью спецтехники.



Как отметили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, "самая сложная ситуация в юго-восточной части региона - Приморском, Бердянском, Приазовском, Куйбышевском и Мелитопольском районах".



"Особое беспокойство вызывает состояние транзитной автомагистрали М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", где снежные сугробы достигают одного метра. Сейчас там открыта только одна полоса дорожного движения, постоянно работает тяжелая техника. Наибольшее внимание приковано к проезду пассажирского и медицинского транспорта, бесперебойного снабжения населенных пунктов продуктами" - сообщает пресс-служба.



По данным Запорожской облгосадминистрации, "в течение минувших суток из снежных заносов эвакуировано 100 единиц автотранспорта - 7 автобусов, 30 грузовиков, 4 ГАЗели, маршрутку, молоковоз, почтовый автомобиль и скорую помощь, из снежного плена спасены более 170 человек".



Запорожская облгосадминистрация обязала руководителей местных органов власти постоянно информировать население о возможном обострении ситуации в связи с ухудшением погодных условий.



По данным синоптиков, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В связи с непогодой в управлении по чрезвычайным ситуациям облгосадминистрации для жителей региона открыта "горячая" телефонная линия.

