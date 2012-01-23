Жена министра покончила с собой

В семье министра образования Франции Люка Шателя произошла трагедия: утром 22 января 2012 года его супруга Астрид Херреншмидт была найдена мертвой в личном доме в Булонь-Бийанкур. По предварительным данным, женщина повесилась, пишут французские СМИ.

Министр подтвердил факт кончины его супруги.

Л.Шатель обратился к журналистам с просьбой проявить уважение к его частной жизни и жизни его детей. Супруги состояли в браке с 1991 года, у пары четверо детей. Мотивы суицида пока неизвестны.

