Жена министра покончила с собой
00:31, 23 января 2012Разное
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Люк Шатель просит проявить уважение
В семье министра образования Франции Люка Шателя произошла трагедия: утром 22 января 2012 года его супруга Астрид Херреншмидт была найдена мертвой в личном доме в Булонь-Бийанкур. По предварительным данным, женщина повесилась, пишут французские СМИ.
Министр подтвердил факт кончины его супруги.
Л.Шатель обратился к журналистам с просьбой проявить уважение к его частной жизни и жизни его детей. Супруги состояли в браке с 1991 года, у пары четверо детей. Мотивы суицида пока неизвестны.
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