Упавший с моста грузовик раздавил маршрутку с 15 пассажирами

Два человека погибли в результате аварии, произошедшей сегодня ночью в Донецке в районе Северного автовокзала.

Как сообщили "Острову" в дежурной части областного управления ГАИ, тяжело груженая фура ("DAF"), двигавшаяся по мосту, в 22 часа 30 минут сбила ограждение и рухнула на проезжавший под мостом пассажирский микроавтобус 25 маршрута. В тот момент в "Газели" находилось более 15 пассажиров. В результате ДТП 2 человека погибло. 4 человека с травмами различной степени были госпитализированы.

По данным "Острова", авария произошла из-за того, что водитель грузового автомобиля заснул за рулем.