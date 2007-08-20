Упавший с моста грузовик раздавил маршрутку с 15 пассажирами
08:51, 20 августа 2007Разное
1542 0
Есть жертвы и пострадавшие
Два человека погибли в результате аварии, произошедшей сегодня ночью в Донецке в районе Северного автовокзала.
Как сообщили "Острову" в дежурной части областного управления ГАИ, тяжело груженая фура ("DAF"), двигавшаяся по мосту, в 22 часа 30 минут сбила ограждение и рухнула на проезжавший под мостом пассажирский микроавтобус 25 маршрута. В тот момент в "Газели" находилось более 15 пассажиров. В результате ДТП 2 человека погибло. 4 человека с травмами различной степени были госпитализированы.
По данным "Острова", авария произошла из-за того, что водитель грузового автомобиля заснул за рулем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter