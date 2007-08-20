На Днепре сел на мель теплоход с 250 иностранными туристами

Сегодня в 3 часу ночи на Днепре при выходе от шлюзов к речному порту Днепродзержинска Днепропетровской области сел на мель туристический теплоход "Принцесса Днепра" (принадлежит ВАТТ “Червона Рута”, г. Киев) с 250 иностранными туристами, который двигался по маршруту Киев-Запорожье.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, судно получило повреждение корпуса (размерами 400 х 100 мм) в районе первого отсека сухого трюма.

Жертв и пострадавших нет. Все пассажиры теплохода с помощью буксиров порта Днепродзержинска эвакуированы на берег и автобусами доставлены в гостиницы Днепропетровска. На судне остается команда из 100 человек, которая проводит технические работы по устранению течи и откачке воды.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Днепропетровской области.