Депутат облсовета попала в ДТП: авто съехало в пруд и ушло под лед

Вблизи села Сокилец Казатинского района Винницкой области председатель областной организации партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», депутат Винницкого облсовета Людмила ЩЕРБАКОВСКАЯ и председатель Винницкой городской организации партии Виталий ДОНЕЦ сегодня попали в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом УНИАН сообщил депутат Винницкого облсовета от фракции «Батькивщина» Александр ГАЛАЧЕНКО.

По его словам, авария произошла между 7:00 и 7:30 утра на автодороге «Комсомольское - Казатин - Белая Церковь».

В.ДОНЕЦ, управляя автомобилем «Хонда», в котором с ним в Киев ехала Л.ЩЕРБАКОВСКАЯ, не справился с управлением, вследствие чего машина съехала с дороги, перевернулась и упала в пруд около села Сокилец.

Благодаря подушкам безопасности, сработавшим в автомобиле, лидеры областной и городской организаций ВО «Батькивщины» смогли самостоятельно выбраться из машины, которая провалилась под лед и наполовину затонула в пруду.

Свидетели аварии и местные жители оказали пострадавшим необходимую помощь, вызвали «скорую помощь» и помогли вытащить из воды автомобиль В.ДОНЦА.

«Скорая», прибывшая на место происшествия, оказала первую медицинскую помощь пострадавшим и отпустила их без госпитализации.

На место ДТП прибыл бывший мэр райцентра Немиров Виктор КАЧУР, который отвез Л.ЩЕРБАКОВСКУЮ и В.ДОНЦА домой в Винницу.

По словам А.ГАЛАЧЕНКО, В.ДОНЕЦ по дороге в Винницу жаловался на головную боль и тошноту, и, скорее всего, потребует госпитализации с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга. Состояние Л.ЩЕРБАКОВСКОЙ пока нормальное, однако, по мнению свидетелей, она еще не отошла от случившегося инцидента.