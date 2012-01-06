В Одессе священник на Мерседесе разбил два автомобиля

В Одессе священник Украинской православной церкви Московского патриархата на Mercedes 500SL разбил два автомобиля – УАЗ и «ВАЗ 2107».

Как сообщили УНИАН в одесском управлении ГАИ, столкновение Mercedes 500 SL и «ВАЗа» произошло на перекрестке улиц Преображенской и Успенской из-за того, что «ехавший на высокой скорости Mercedes не уступил УАЗу, который двигался по главной дороге». Затем Mercedes также столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107».

По словам очевидцев, в результате сильного удара травмирован один из пассажиров УАЗа, который госпитализирован в горбольницу №1, остальные находившиеся в машине сотрудники «Укрпочты» от госпитализации отказались.

Пытаясь оправдаться за совершенную аварию, священник сказал пострадавшим водителям и автоинспектору, что превысил скорость, потому что «спешил на службу».