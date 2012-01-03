Обладатель купюры в миллион долларов попал за решетку

Житель американского города Лексингтон (штат Северная Каролина) Майкл Фуллер попал за решетку по обвинению в попытке мошенническим путем завладеть чужой собственностью. Как пишет Winston-Salem Journal, это произошло, когда он попытался расплатиться в магазине Walmart банкнотой в миллион долларов.



Набрав покупок на 476 долларов, он подошел к кассе и спокойно протянул кассиру миллион. На просьбу расплатиться чем-то помельче он заявил, что эта банкнота - настоящая и должна приниматься к оплате.



После этого продавцы и вызвали в магазин полицейских, которые арестовали Фуллера.

В ордере на арест о миллионной купюре сказано, что "в природе таких не существует". Самая крупная купюра в ходу сейчас - это сто долларов. Ранее выпускались купюры в 500, 1000, 5000 и даже 10 тысяч долларов, однако с 1969 года их постепенно стали выводить из обращения, поскольку из-за слишком крупного номинала они не находили спроса среди населения. Формально этими купюрами еще можно расплачиваться на территории США, однако из-за своей редкости они стоят намного больше номинала.



На рубеже 1934 и 1935 годов была выпущена ограниченная партия купюр достоинством в 100 тысяч долларов, однако эти банкноты использовались лишь в межбанковских операциях, замечает Лента.ру.



Обладателю миллионной банкноты теперь грозит суд.