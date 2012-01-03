В Полтаве, 13 января, для новогодних посиделок изготовят 100 килограммов вареников

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской мэрии.

По их данным, 13 января 2012 на Театральной площади состоится театрализованное действо «Новогодние посиделки».

Гостей праздника ждут разнообразные конкурсы, развлечения, соревнования, концертная программа с участием творческих коллективов города, а также угощение всех присутствующих варениками, и масса подарков от организаторов, спонсоров и партнеров мероприятия.

Специально для праздника повара приготовят 100 килограммов вареников, которыми будут угощать гостей, пришедших на новогодние вечерницы. «Мы попытаемся на 100% передать колорит полтавских вечерниц, на которых гуляли наши предки», - сообщили в мэрии Полтавы.