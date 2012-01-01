В Севастополе на мопеде разбилась 15-летняя девочка

В Севастополе в результате аварии мопеда погибла 15-летняя девочка-пассажир.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в дежурной части Управления МВД Украины в Севастополе, согласно поступившей из управления ГАИ справке, вечером 31 декабря неустановленный водитель (примерно 15-летнего возраста), управляя мопедом «Хонда» (без государственного номера) и двигаясь по улице Фадеева со стороны улицы Степаняна, напротив дома 23 потерял контроль над управлением транспортным средством, наехал на бордюр и перевернулся.

В результате ДТП неустановленный пассажир мопеда - девочка приблизительно 15 лет от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель поступил в 1-ю городскую больницу.

По информации представителя дежурной части, в целом новогодняя ночь в Севастополе в криминогенном отношении прошла нормально, за исключением драки на площади Нахимова с участием небольшой группы людей, в результате которой несколько молодых людей получили непроникающие ножевые ранения.