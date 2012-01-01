В киевской многоэтажке сгорели два пенсионера

В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли двое пенсионеров, трехлетний ребенок госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 1 января в 6.22 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Закревского, 45 в Деснянском районе столицы. Пожар произошел в квартире 16-этажного жилого дома, в третьем подъезде на 13 этаже.

В результате пожара два человека 1937 и 1936 г.р. погибли, еще один 2008 г.р. с отравлением угарным газом госпитализирован в Национальную детскую клиническую специализированную больницу „ОХМАТДЕТ”. Кроме того, из дома были эвакуированы 7 человек.

Пожар ликвидировали в 8.03.

Причина и ущерб устанавливаются.

На месте работала оперативная группа МЧС Украины в г. Киеве.