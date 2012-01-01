Врачи рассказали, что спасет желудок после новогоднего застолья

Организм лучше перенесет праздники, если на утро после масштабных застолий есть овощные супы, а между торжествами с употреблением алкоголя делать перерыв в 5-6 дней, считают опрошенные РИА Новостиврачи.

Праздник не должен быть омрачен ухудшением здоровья, считает ведущий научный сотрудник клиники НИИ питания РАМН, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян. Чтобы не довести до переедания и сопутствующих ему последствий, диетолог призывает придерживаться меры в еде.

"Нужно знать меру и свои возможности и не сводить все праздничные мероприятия к поглощению пищи в больших количествах", - сказала она.

Вернуть работу желудочно-кишечного тракта в привычное русло после новогоднего застолья поможет легкое горячее блюдо.

"На следующий день после масштабного застолья необходимо уменьшить объемы пищи и не доедать вчерашние салаты. Питание должно быть более легким, ближе к вегетарианскому. Хорошо съесть первого января овощной суп или любое другое горячее жидкое блюдо", - отметила Григорьян.

Диетолог напомнила, что заправленные майонезом салаты могут служить источником бактериального загрязнения и привести к отравлению, так как долгое время стоят в теплом месте. Срок их хранения в холодильнике не превышает 12 часов.

Соблюдение режима питания 31 декабря поможет снизить нагрузку на организм, считает диетолог, заведующая приемным отделением клиники НИИ питания РАМН Мария Дмитриевская. "Я советую не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин, то есть соблюдать обычный режим питания, это позволит уменьшить количество съеденного за раз в новогоднюю ночь. Не будет еды "на автомате"и других нарушений пищевого поведения связанных с большими перерывами между едой", - отметила она.