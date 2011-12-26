Топ-10 основых событий во внешней политике Украины

Институт украинской политики предлагает Вашему вниманию рейтинг основных событий в области внешней политики Украины в 2011 году



1. Политический консенсус внутри Украины относительно европейской интеграции



2011-й войдет в историю Украины как год, когда дискуссии о целесообразности европейской интеграции Украины получили общий знаменатель: практически все ведущие политические силы Украины (кроме коммунистов) поддержали европейский выбор и выступили с соответствующими заявлениями. Традиционный для украинской геополитики принцип Лебедя, Рака и Щуки неактуален. И власть, и оппозиция выразили единодушие в желании приобщиться к европейским ценностям и европейской цивилизации. Это автоматически сказалось и на социологических данных: по разным оценкам, от 52 до 56% граждан Украины поддерживают ориентацию на Запад. Стоит заметить, что еще год назад эти показатели были ниже минимум на 20%.



2. Споры о Соглашении об ассоциации Украины и ЕС (включая соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС)



Год запомнился горячими спорами между Киевом и Брюсселем о Соглашении про ассоциацию Украины и ЕС. Этот документ должен приблизить страну к европейскому сообществу и создать предпосылки для институционной интеграции Украины в ЕС. Для нашей страны принципиальным является упоминание в документе о нашей европейской идентичности, что позволило бы в будущем, ссылаясь на статью 49 Лиссабонского договора, претендовать на полноценное членство в ЕС. Германия, Франция и Голландия выступили против требований Украины, аргументируя свою позицию делом Юлии Тимошенко и нарушениями демократических свобод в Украине. Слабость аргументации очевидна (соглашение подписывается не с конкретным президентом, а с конкретным государством, и привязываться к историческому моменту нельзя, к тому же Украине отказывали в признании ее европейской идентичности и раньше - во времена премьерства Тимошенко). Крупнейшим защитником украинских интересов выступала Польша, которая председательствовала во второй половине 2011 года в Евросоюзе. Длительные дискуссии привели к тому, что на декабрьском саммите Украина - ЕС в Киеве было заявлено о завершении переговоров, но вопрос о европейской идентичности Украины остался открытым. Завершение процесса принятия соглашения об ассоциации должен состояться в следующем году - по крайней мере, парафирование и подписание документа.



3. Российско-украинские переговоры по газовой проблематике и вопрос участия Украины в Таможенном союзе РФ, Казахстана и Беларуси



Осень и начало зимы 2011 отметились попытками Украины пересмотреть газовые договоренности с российским «Газпромом». Украина заявила о желании изменить драконовские соглашения с главным энергетическим партнером, заключенные во времена премьерства Юлии Тимошенко. В кризисных условиях мы ожидали от России партнерской позиции. Однако несколько раундов переговоров завершились ничем: аппетиты Российской Федерации оказались чрезмерными, и украинское руководство не могло согласиться на предложения российской стороны. Параллельно Россия пыталась оказать давление на официальный Киев с тем, чтобы он определился в вопросе Таможенного союза и Единого экономического пространства с Россией, Казахстаном и Беларусью. Твердое «нет» Украины в этом вопросе стало принципиальным достижением 2011 года.



4. Председательство Украины в Комитете министров Совета Европы



Событие, имевшее большой вес для внешнеполитического престижа Украины, но оставшееся почти незамеченной отечественными СМИ. Украина впервые за историю своей независимости председательствовала в столь важном европейском институте (если не считать персонального председательства Геннадия Удовенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1997-1998 годах). Приоритетами, которые определила для себя Украина на время председательства в Комитете министров Совета Европы, стали защита прав человека, защита прав детей и женщин. При этом результаты председательства были высоко оценены на европейском уровне.



5. Создание «Группы друзей Украины» в Европарламенте



В мае 2011 года Украина получила серьезную лоббистскую группу (более 40 депутатов) в Европарламенте, которые заявили о желании содействовать украинской евроинтеграции. В августе представители группы провели ряд встреч со своими украинскими коллегами-парламентариями в Крыму, а также встретились с высшим руководством Украины. Прежде всего благодаря деятельности «группы друзей» в октябре и декабре 2011 года Европарламент принял две резолюции, подчеркивавшие необходимость парафирования и подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Заявления представителей «группы друзей» и их деятельность вселяют надежду в успех евроинтеграционных намерений нашего государства.



6. Отказ Украины от высокообогащенного урана



В сентябре 2011 года министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и госсекретарь США Хиллари Клинтон завершили длительный переговорный процесс по отказу Украины от высокообогащенного урана и подписали соответствующий меморандум. Сам процесс подписания неоднократно откладывался - в феврале, в июле 2011 года. Сегодня Украина стала яркой иллюстрацией действенности плана ядерной безопасности в мире, провозглашенного три года назад президентом США Бараком Обамой.



7. Визит Виктора Януковича в Бразилию и украинско-бразильские договоренности об экономическом сотрудничестве



В ходе визита Виктора Януковича в страны Латинской Америки важно подчеркнуть налаживания украинский-бразильских связей, которые могут привести к оживлению экономического сотрудничества с одним из лидеров современного мира, а также сотрудничества в космической сфере. Эксперты считают договоренности с Бразилией (членом неформального объединения стран «БРИКС») одним из важнейших внешнеэкономических достижений Украины в 2011 году. Договоренности с Бразилией расширяют Украине доступ к латиноамериканских рынков, объединенных в общий рынок МЕРКОСУР.



8. Активизация дальневосточного вектора внешнеполитической деятельности Украины



В течение 2011 года Виктор Янукович совершил ряд визитов в страны Дальнего Востока: в январе состоялся визит в Японию, в апреле - визиты во Вьетнаме, Бруней и Сингапур, в сентябре - в Китай. Главная тема визитов - налаживание экономических контактов со странами региона, расширение деловой и инвестиционной активности, открытия новых рынков для украинских товаров.



9. Установление безвизового режима с Израилем



То, что украинское отныне могут летать без виз в Израиль, чрезвычайно важно с точки зрения традиционных исторических связей между нашими государствами и народами. Тем более что сразу же за безвизовым режимом с Израилем было принято решение о безвизовых режимах с рядом других стран: с 2011 года украинское могут путешествовать без виз в Аргентину, Бразилию, Турцию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Бруней. Открытым остается вопрос безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом, но, по мнению министра иностранных дел Константина Грищенко, этот вопрос будет полностью решен за два года. Тем более, что Украина в течение двух последних лет более чем на 80% выполнила требования «дорожной карты» получения безвизового режима с ЕС.



10. Участие Украины в Европейском энергетическом сообществе



С февраля 2011 года Украина стала полноправным членом Европейского энергетического сообщества. Хотя участие в престижной международной организации и обещало Украине немало преимуществ, но на деле ЕЭС оказалась малодейственной структурой. Вопреки обязательствам, некоторые члены ЕЭС стали проводить политику откровенного пренебрежения национальными интересами государств-партнеров. Это, в частности, вылилось в подписании некоторыми странами ЕС соглашения с Россией о строительстве обходного газопровода «Южный поток» и газохранилища на территории Сербии, что напрямую противоречит экономическим интересам Украины. Именно поэтому уже в конце 2011 года ряд экспертов начали ставить под сомнение целесообразность пребывания Украины в ЕЭС.



Подытоживая 2011 год, можно сказать, что это был год самой напряженной работы внешнеполитического ведомства за последние 20 лет. По напряженности и действенности он напоминает 1992-й - год становления Украины как субъекта мировой политики. Но большинство процессов, наблюдавшихся в течение 2011 года, дадут свои плоды лишь в следующем году.



Институт украинской политики