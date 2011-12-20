Пенсионер отсудил у мэра и горсовета памятник Ленину

Сосновский районный суд Черкасс признал незаконным демонтаж памятника Ленину, и обязал Черкасский горисполком и мэра города Сергея ОДАРИЧА вернуть монумент на Соборную площадь.

Как сообщает черкасский интернет-сайт «Провинция», сегодня судья Сосновского райсуда Черкасс частично удовлетворил иск пенсионера Николая ГУРИНЕНКО и обкома КПУ к С.ОДАРИЧУ и исполнительному комитету города.

В суде представители истца доказали, что перенесение памятника было незаконным, поскольку исполком Черкасс никогда не принимал соответствующего решения.

Как сообщили представители истца, в протоколе заседания Черкасского исполкома от 27 ноября 2008 года вопрос о перенесении памятника был внесен в повестку дня, но не обсуждался и не голосовался.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 ноября 2008 года в Черкассах на центральной площади демонтировали памятник Ленину. Во время демонтажа гранитный монумент развалился. Обломки хранятся на территории КП "Черкасская служба чистоты". Туда их перевезли год назад из парка Победы, куда они были доставлены сразу после демонтажа.