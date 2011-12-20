18-летнего водителя, сбившего насмерть девочку, едва не разорвала толпа
09:30, 20 декабря 2011Разное
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Трагедия в Ривненской области
Работники Госавтоинспекции спасли от расправы толпы 18-летнего водителя автомобиля «Пежо», который в селе Колоденка под Ривне сбил на тротуаре насмерть 15-летнюю девочку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе отдела ГАИ УМВД Украины в Ривненской области, девочка вышла из маршрутного такси, прошла около 10 м по тротуару и очутилась под колесами автомобиля. Водитель остановился после ДТП и чуть ли не стал жертвой разозлившихся прохожих. От расправы его спасли работники следственно-оперативной группы Госавтоинспекции, прибывшие по вызову.
Установлено, что 18-летний водитель на момент совершения ДТП был трезв, а его водительский стаж насчитывает только два месяца.
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