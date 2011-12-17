Под Луганском перевернулась маршрутка

Вблизи Луганска перевернулось маршрутное такси, следовавшее по маршруту Луганск-Алчевск. В результате аварии пострадали 7 человек.

Как передает кореспондент УНИАН, по словам оперативного дежурного Главного управления МЧС Украины в Луганской области, авария произошла в полдень.

В салоне «Газели» находились более десяти пассажиров. Троих с травмами - в тяжелом и среднем состоянии госпитализировали, еще четверым медики предоставили помощь на месте.